Maior montanha-russa do Reino Unido avaria no topo e obriga 'aventureiros' a descer... a pé

Imagine que está numa montanha-russa, a maior do Reino Unido, e quando chega ao topo, a 64 metros do chão, a atração pára deixando-o suspenso. Já imaginou? Aconteceu em Pleasure Beach, no Reino Unido, com a montanha-russa The Big One e os 'aventureiros' da atração não ganharam para o susto.Os visitantes daquela montanha-russa, que reabriu há cerca de duas semanas após o levantamento de algumas medidas contra a Covid-19 no Reino Unido, tiveram de descer a pé até um lugar seguro. A equipa do parque escalou até ao topo para ajudar os visitantes a descer em segurança e as imagens partilhadas nas redes sociais falam por si.Todos os 'aventureiros' chegaram a terra firme em segurança.