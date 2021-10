Mais de 28 mil quilos de lixo removidos da maior concentração de resíduos do Pacífico

Durante anos, os investigadores alegavam não ser possível remover a grande concentração de lixo, maioritariamente formada por redes de pesca e microplásticos, que flutua no Oceano Pacífico, entre o Havai e a Califórnia. A organização The Ocean Cleanup, que se dedica à limpeza dos mares e oceanos, veio provar que é possível.



A instituição está a desenvolver um sistema capaz de limpar a grande concentração de resíduos, muitas vezes denominada de "ilha" de lixo do Pacífico. Em julho utilizou o sistema de limpeza System 002 no oceano e através de um conjunto de testes, que durou 12 semanas, removeu cerca de 28 mil quilos de resíduos, avançou o CBS News.



A organização publicou, nas redes sociais, que conseguiu remover mais de 28 mil quilos de plástico do oceano. Entre os objetos estavam artigos sanitários, escovas de dentes, cestos de roupa, sapatos e utensílios de pesca.

This is what 9000kg of ocean plastic looks like inside the retention zone and on deck.



It’s no longer in the ocean, and next week, we’ll bring it to shore so it can’t pose a threat to the environment ever again. pic.twitter.com/Syl5uypND6