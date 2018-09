Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 50 meninas em estado grave após mutilação genital

Vítimas têm entre cinco e sete anos, segundo o governo do Burkina Faso.

Mais de 50 meninas foram hospitalizadas esta semana no Burkina Faso após terem sido vítimas de mutilação genital, prática que é proibida desde 1996.



"Todas as vítimas foram internadas com hemorragias e infeções", informou a agência EFE.



As vítimas têm entre os cinco e sete anos e foram submetidas a um tipo de mutilação que passa pela extirpação tanto do clitóris como parte dos lábios vaginais.



Os crimes aconteceram na região de Kaya, a cerca de 100 quilómetros a norte da capital do Burkina Faso.



Trinta pessoas foram detidas por suspeita de terem realizado ou permitido a realização do crime. As penas podem variar entre os seis meses e os três anos de prisão, segundo o código penal do Burkina Faso.