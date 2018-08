Mais de 50 pessoas sofrem overdose coletiva em jardim junto a universidade

Autoridades acreditam que as pessoas presentes no parque em Connecticut, Estados Unidos, terão consumido K2, uma droga sintética semelhante à marijuana.

10:47

Mais de meia centena de pessoas foram encontradas na manhã de quarta-feira, dia 15 de agosto, com sintomas de overdose num jardim em Connecticut, nos EUA. Não foram registadas mortes, no entanto duas pessoas continuam em estado grave.

A vaga de overdoses começou na madrugada de terça-feira, dia 14, e prolongou-se até às 22h horas do dia seguinte. Nesse intervalo de tempo foram registados 76 episódios de overdose, com 72 pessoas hospitalizadas e outras quatro a recusar auxilio.



As autoridades responsáveis pelo caso garantem que as vítimas terão consumido várias doses de K2, uma droga sintética semelhante à marijuana.

As dezenas de pessoas que foram assistidas no jardim norte-americano registavam perda de consciência, vómitos, alucinações, pressão arterial elevada e dificuldades respiratórias. Algumas das vítimas voltaram ao hospital depois de terem alta por voltarem a ter sintomas semelhantes.

De acordo com a imprensa local, três pessoas foram detidas por suspeitas de ligação ao caso.