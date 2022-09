Mais de 80% dos eleitores brasileiros já decidiram em quem vão votar

O Brasil vai escolher domingo, 2 de outubro, o seu novo Presidente, num clima de bipolarização entre o atual detentor do cargo, Jair Bolsonaro, e o antigo Presidente Lula da Silva. Há vários candidatos, mas só os dois têm reais hipóteses de vencer.









Na mais recente sondagem do Datafolha, Lula surgiu com 47% das intenções de voto, contra 33% de Bolsonaro. Em terceiro vem Ciro Gomes (7%), seguindo-se Simone Tebet (5%). Todos os outros têm 1% ou menos.

Estas eleições, em que além do Presidente da República os brasileiros terão de escolher, também, os governadores dos 27 estados do país, 513 deputados federais, 27 dos 81 senadores e mais de mil deputados estaduais, já bateram diversos recordes: o número de cidadãos aptos a votar é superior a 156 milhões, o maior de sempre; mais de 29 mil brasileiros candidataram-se a algum dos cargos em disputa; o número de jovens com 16 e 17 anos, e os cidadãos com mais de 70 anos, faixas etárias onde a votação é facultativa, também atingiram números nunca antes vistos.









De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a faixa etária com maior número de eleitores é entre os 45 e os 59 anos, e a maioria dos votantes são mulheres (53% contra 47%).





No Brasil, o Presidente da República é eleito por um período de quatro anos.





Lula da Silva



Às portas de completar 77 anos, já a 27 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva, duas vezes viúvo, pai de cinco filhos e recém-casado com a socióloga Rosangela Silva, disputa a Presidência do Brasil pela sexta vez e é o favorito nas sondagens. Lula está determinado a fazer o melhor Governo da história do Brasil e apagar as máculas do seu currículo, como a prisão. Nascido numa família pobre em Garanhúns, Pernambuco, foi para São Paulo em cima de um camião, ainda criança. Trabalhou nas ruas engraxando sapatos, até entrar para uma empresa metalúrgica. Tornando-se líder sindical na periferia de São Paulo, transformou-se em herói popular, ao comandar greves por melhores condições de vida em plena ditadura militar, e é o maior líder do Partido dos Trabalhadores, que fundou em 1980. Candidatou-se às Presidenciais em 1989, 1994 e 1998 e perdeu-as todas. Mas venceu em 2002 e 2006, e fez eleger a sua sucessora, Dilma Rousseff, em 2010 e reelegê-la em 2014. Mesmo condenado e a cumprir pena de cadeia por corrupção, Lula candidatou-se novamente à Presidência em 2018, mas a Justiça declarou-o inelegível. Tudo mudou em 2019 e 2021. Primeiro, o Supremo Tribunal libertou-o e depois restituiu-lhe os direitos políticos por considerar que o juiz que o condenou, Sérgio Moro, foi parcial e violou a lei. Todos os adversários têm usado as acusações de corrupção contra Lula ao longo da campanha, mas tal não parece afetar a decisão da maioria dos eleitores, dispostos a dar-lhe o seu voto, segundo as sondagens.



Jair Bolsonaro



Descendente de imigrantes italianos, que chegaram ao Brasil depois da II Guerra Mundial, o Presidente Jair Messias Bolsonaro, de 67 anos, é pai de cinco filhos, três dos quais políticos, e casado com Michelle Bolsonaro. Natural de Campinas, é candidato à reeleição e não tem qualquer pudor em dizer que ficará no cargo seja como for, independentemente do resultado das urnas. Para isso, o ex-deputado de extrema-direita já convocou e armou os seus seguidores para o defenderem se as urnas o derrotarem. A verificar-se, diz, é porque houve fraude. As sondagens colocam-no em segundo lugar, estagnado há semanas numa faixa entre 32% e 34%, a uma distância do primeiro colocado, Lula da Silva, que varia entre 10 e 16 pontos. Contestado até no Partido Liberal, o décimo a que já se filiou, Bolsonaro tem usado a máquina pública inerente ao cargo e viajado por todo o Brasil, tentando convencer os eleitores a levá-lo a uma segunda volta, acreditando que aí a vitória é certa. Com um Governo absolutamente caótico, em que prevaleceram muito mais as suas convicções extremistas e o negacionismo, que durante a pandemia o fez lutar contra as vacinas e as medidas de prevenção à Covid-19, Bolsonaro foi, como Presidente da República, o mesmo agitador que o levou a ser expulso do Exército, que serviu entre 1979 e 1981. Recuperou, mais tarde, a patente de capitão por decisão da Justiça. Comportamento idêntico ao que teve durante os 27 anos (1991-2018) de deputado federal pelo Rio de Janeiro, marcado por sucessivas polémicas.



Ciro Gomes







Nascido em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, mas com toda a carreira feita no Ceará, onde foi autarca da capital, Fortaleza, e governador do estado, Ciro Gomes tenta chegar à Presidência pela quarta vez, após um terceiro lugar nas Presidenciais de 2018. Aos 64 anos, pai de quatro filhos e casado com Giselle Bezerra, o advogado, que já foi ministro nos Governos de Itamar Franco e de Lula da Silva, é um nome respeitado no Partido Democrático Trabalhista e na esquerda.

Autarca por duas vezes da cidade de Três Lagoas, onde nasceu, Simone Tebet, de 52 anos, está no primeiro mandato como senadora, depois de ter sido deputada regional e vice-governadora do estado. O Brasil descobriu-a durante a comissão de investigação do Congresso, que, em 2021, apurou erros do Governo central no combate à Covid-19. O Movimento Democrático Brasileiro lançou-a agora na corrida à Presidência. É casada com um deputado estadual e tem duas filhas.