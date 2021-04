Mais de oito mil desalojados devido ao mau tempo em Angola

Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de oito mil ficaram desalojadas devido às oito horas de chuvas torrenciais que caíram na segunda-feira na capital angolana, Luanda, causando centenas de inundações e provocando o caos na circulação.





A situação é particularmente difícil nos bairros carenciados da periferia da cidade, como Sambizanga, onde a água invadiu as casas e as ruas se transformaram em lagos.Além das vítimas e dos danos materiais ainda por calcular, a chuva dificultou a circulação e impediu os transportes públicos de transitar em algumas zonas.Vários bairros da capital angolana estão sem abastecimento de água devido à rotura de uma conduta e a ponte que liga os distritos de Talatona e do Patriota foi interditada à circulação.A situação poderá agravar-se ainda mais, já que está prevista a continuação de chuva forte até ao final do dia desta quarta-feira.