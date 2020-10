Mais localidades em Madrid com restrições devido à Covid-19

A Comunidade de Madrid restringiu a mobilidade em sete localidades que não estavam inicialmente afetadas pelo estado de emergência decretado na sexta-feira para a capital espanhola e oito municípios limítrofes devido ao aumento de casos por Covid-19. Estas localidades não foram abrangidas pelo estado de emergência visto que têm menos de 100 mil habitantes.Mas a partir desta segunda-feira, nestas sete zonas passam a estar em vigor restrições nas entradas e saídas, exceto para movimentações com justificação válida. As viagens e atividades não essenciais foram "desencorajadas" e os parques infantis vão ser encerrados temporariamente.O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, apelou à unidade do país na batalha contra a Covid-19, depois do Vox, partido de extrema direita, ter dito que vai tomar medidas legais contra as restrições impostas em Madrid.