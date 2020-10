O governo espanhol decretou esta sexta-feira o estado de emergência em Madrid e oito municípios limítrofes por causa da Covid-19, proibindo todas as entradas e saídas sem uma justificação válida. A medida, aprovada ao final da manhã em Conselho de Ministros extraordinário, entrou em vigor de forma imediata, de modo a impedir milhares de madrilenos de deixarem a capital para aproveitar o fim de semana prolongado, já que segunda-feira é feriado em Espanha.



Com a declaração do estado de emergência voltam a estar em vigor as medidas decretadas há duas semanas pelo Ministério da Saúde e que tinham sido suspensas quinta-feira pelo Tribunal Superior de Justiça de Madrid. Além da proibição de saída e entrada dos municípios confinados, os ajuntamentos sociais e familiares estão limitados a seis pessoas e os bares, restaurantes e lojas têm de fechar até às 22h.



pormenores





Rússia com novo recorde



A Rússia registou esta sexta-feira um novo recorde de casos diários desde o início da pandemia, com 12 126 novas infeções, levando o governo a equacionar a imposição de novas medidas, incluindo o fecho dos bares e outros locais de diversão noturna.





Polónia mantém subida



A Polónia bateu esta sexta-feira, pelo quarto dia consecutivo, o recorde de novos casos diários, com 4739 novas infeções. O uso de máscaras na rua passa a ser obrigatório a partir de hoje.





China adere à COVAX



A China anunciou a sua adesão ao programa COVAX da ONU, que visa comprar e distribuir uma potencial vacina pelos países mais necessitados. Pequim espera conseguir através deste mecanismo adquirir vacinas para 1% da sua população.





Cuba reabre ao turismo



Cuba vai reabrir o seu território aos turistas internacionais na próxima semana, após dar por controlada a pandemia.





Engarrafamentos e muita confusão



A entrada imediata em vigor do estado de emergência causou esta sexta-feira à tarde longos engarrafamentos nos principais acessos de Madrid, com controlos policiais a mandarem parar os motoristas para verificar se tinham uma razão válida para entrar ou sair da capital. As autoridades mobilizaram mais de sete mil agentes da Guardia Civil e da Polícia Nacional para fazer cumprir as medidas.