A atividade do vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, Canárias, aumentou desde sexta-feira à noite, com uma subida da intensidade explosiva e a abertura de novas bocas de lava que levaram à evacuação de mais três localidades, afetando mais de 300 pessoas. As autoridades garantem que este aumento de atividade é “normal” e não representa um risco acrescido para as populações.









O aumento da pressão no interior do vulcão causou também o derrube de parte do cone principal, provocando uma nova torrente de lava, mais fluida, que avançou por cima do rasto da primeira erupção. Mais preocupante foi a abertura de outras duas bocas eruptivas, na sexta-feira, que obrigou à evacuação das localidades de Tajuya, Tacande de Abajo e Tacande de Arriba, a qual já tinha sido parcialmente atingida.

O aeroporto da ilha suspendeu entretanto as operações devido à acumulação de cinzas na pista, forçando ao cancelamento de pelo menos seis voos. Este sábado decorriam trabalhos de limpeza mas os responsáveis advertiam que a situação “pode mudar a qualquer momento”.