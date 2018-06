Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais um rapper assassinado a tiro nos EUA

Jimmy Wopo também foi baleado esta segunda-feira, à semelhança de XXXTentacion.

20:00

O rapper Jimmy Wopo, de 21 anos, morreu esta segunda-feira num tiroteio em Pittsburgh, nos EUA.



Trata-se do segundo caso do género no mesmo dia, uma vez que também o rapper XXXTentacion, de 20 anos, foi baleado na Florida, na segunda-feira.



Jimmy Wopo, cujo nome verdadeiro era Travon Smart, foi morto a tiro no seu carro. Outra pessoa ficou ferida no mesmo tiroteio.



A notícia foi confirmada online pelo empresário do artista, cujo último álbum, "Back Against the Wall" foi editado em 2017.