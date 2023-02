Mal-estar com governo turco cresce à medida que aumentam os mortos

Enquanto as equipas de resgate correm para encontrar mais sobreviventes, do sismo registado na segunda-feira, cresce o desespero e a raiva da população face à lentidão da resposta do governo turco.

O presidente da Turquia, o islâmico Recep Tayyip Erdogan, prometeu punir os saqueadores que invadiram lojas nas últimas horas no país e, embora reconhecesse alguns erros na gestão do desastre, pediu paciência e união.

O número de mortos pelos cimos registados na segunda-feira ultrapassa agora 17.000 na Turquia, segundo o mais recente balanço.