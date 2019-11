Homem leva leão para protesto após saber que a polícia ia levar cães

Um jovem iraquiano levou, na semana passada, um leão coberto por uma bandeira do Iraque e preso com uma corrente para enfrentar as forças de segurança que reprimiram os protestos contra o Governo.

O homem decidiu passear o animal pelas ruas da província de Babel, no sul de Bagdá, quando soube que a polícia levaria cães para os confrontos.

O momento tornou-se viral após ter sido publicado um vídeo e várias imagens do leão, no Twitter. No vídeo pode ver-se o animal selvagem a enfrentar um grupo de pessoas, no entanto não há registo de feridos.



De acordo com a imprensa internacional, o iraquiano disse que levava o leão para se proteger das investidas da polícia.

Recorde-se que os protestos contra o Governo iraquiano tiveram início no dia 1 de outubro em resposta à corrupção, altos níveis de pobreza, desemprego juvenil e serviços públicos precários. Descritos como a maior ameaça desde a derrota do grupo extremista do Daesh, em 2017, já causaram mais de 330 mortos e milhares de feridos.