Mansão de Miley Cyrus e Liam Hemsworth arde nos incêndios na Califórnia

Casa em Malibu ficou reduzida a chamas.

13:11

A cantora norte-americana Miley Cyrus e o marido Liam Liam Hemsworth viram a sua mansão de Malibu ser destruída pelas chamas dos violentos incêndios que consomem a Califórnia, e que já mataram pelo menos 50 pessoas.



"Têm sido dias muito difíceis. Isto foi o que restou da minha casa. Amor. Muitas pessoas em Malibu e nas redondezas perderam os seus lares e o meu coração está com todos aqueles afetados por estes incêndios", escreveu Liam Hemsworth nas redes sociais, onde partilhou uma imagem da casa que partilhava com a cantora completamente destruída pelas chamas.



O casal junta-se assim a uma lista, que já começa a tornar-se longa, das celebridades que perderam as suas casas naquela que é uma das maiores tragédias naturais a abalar os EUA nos últimos anos.



Dezenas de figuras públicas já foram também obrigadas a evacuar as suas habitações, tais como Kim Kardashian, Kanye West, Will Smith, Lady Gaga e Simon Cowell.