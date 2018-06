Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maradona diz que vai oferecer recompensa a quem descobrir quem o deu como morto

Ex-jogador faz oferta de 8500 euros.

23:20

O argentino Diego Maradona garantiu num programa de televisão, da rede Telesur, que vai oferecer uma recompensa de cerca de 8500 euros a quem descobrir a identidade dos responsáveis por um boato sobre a sua suposta morte.



O ex-futebolista disse que são falsas as notícias que dão conta de um agravamento do seu estado de saúde após o jogo entre a Nigéria e a Argentina, durante o qual Maradona teve uma quebra de tensão.



"Acabei de falar com os meus homens do escritório de advogados em Buenos Aires e já lhes dei instruções para tornarem pública a decisão de dar uma recompensa de 8500 euros a quem me fornecer informações precisas sobre o autor dos áuditos", explicou o advogado de Maradona, Morla, ao diário argentino Clarín.



No programa Diego Maradona revelou ainda que nunca esteve tão bem e que os boatos preocuparam a família.