Maré negra de petróleo no Brasil pode ter origem criminosa

A enorme maré negra de origem até agora desconhecida que há semanas alastra pela costa do nordeste do Brasil, poluindo praias e matando animais marinhos, pode ter sido um ato criminoso. A afirmação foi feita esta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, que disse suspeitar de um determinado país mas que não pode revelar qual, por não ter provas.

"Parece que, criminosamente, algo foi despejado lá [no mar]. É um volume que não está sendo constante. Se fosse de um navio que estivesse afundado, por exemplo, estaria saindo ainda óleo. Nós temos um país no nosso radar [de suspeitos], mas o nome é reservado. Eu não posso dizer o nome", disse Bolsonaro.

Segundo o ministro do Ambiente, Ricardo Salles, já foram retiradas das praias atingidas mais de 130 toneladas de petróleo de um tipo que não é produzido nem comercializado no Brasil. Sob anonimato, fontes governamentais apontam o dedo à Venezuela, embora esteja ainda por determinar de que maneira o crude chegou às praias do nordeste.