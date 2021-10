O marido da diretora de fotografia,

morta acidentalmente pelo ator Alec Baldwin durante as filmagens de um filme,

prestou uma homenagem à falecida esposa nas redes sociais.



"Halyna inspirou-nos a todos com a sua paixão e visão, o seu legado é muito significativo para ser resumido em palavras. A nossa perda é enorme", pode ler-se numa publicação no twitter, com uma fotografia de Halyna junto do filho de nove anos.



Halyna inspired us all with her passion and vision, and her legacy is too meaningful to encapsulate in words. Our loss is enormous, and we ask that the media please respect my family’s privacy as we process our grief. We thank everyone for sharing images and stories of her life. pic.twitter.com/LgEp4XVkja