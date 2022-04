A agência antifraude da União Europeia acusou a líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, que no domingo vai disputar a segunda volta das eleições Presidenciais com Emmanuel Macron, de ter desviado mais de 600 mil euros de fundos europeus para financiar ilegalmente a Frente Nacional, entretanto rebatizada como Reunião Nacional. As acusações não são novas, mas o seu reaparecimento na reta final da campanha foi denunciado pela campanha de Le Pen como uma tentativa de manipulação do eleitorado.









A acusação foi revelada pelo site Mediapart, que no domingo publicou parte do relatório da investigação levada a cabo pelo Organismo Europeu dc Luta Antifraude (OLAF), a qual concluiu que Le Pen e outros eurodeputados eleitos pela Frente Nacional, incluindo o pai da candidata, Jean-Marie Le Pen, e o seu ex-companheiro, Louis Aliot, desviaram 620 mil euros de fundos europeus para financiar o partido. Marine Le Pen terá desviado pessoalmente 137 mil euros quando foi eurodeputada, entre 2004 e 2017.