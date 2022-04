A candidata de extrema-direita Marine Le Pen voltou a subir nas sondagens e já está a apenas seis pontos de Emmanuel Macron para a segunda volta das Presidenciais em França, causando alarme na campanha do atual Presidente.









De acordo com as mais recentes sondagem do instituto Opinion Way para o jornal ‘Les Echos’, Macron e Le Pen serão facilmente os candidatos mais votados na primeira volta das Presidenciais, no domingo, com 28% e 22% das intenções de voto, respetivamente. Entre os restantes candidatos, o esquerdista Jean-Luc Mélenchon é o mais bem posicionado, mas está num distante terceiro lugar com 14% das intenções de voto.

Já quanto à segunda e decisiva volta, Macron e Le Pen estão separados por apenas 6%, com o Presidente cessante a ter 53% das intenções de voto e a candidata de extrema-direita 47%. Recorde-se que, nas Presidenciais de 2017, Macron bateu Le Pen na segunda volta com uns confortáveis 66,1%.





A generalidade dos analistas franceses diz que Macron, distraído com a guerra na Ucrânia, entrou tarde na campanha, permitindo que Le Pen conseguisse ganhar pontos através de uma mensagem mais moderada. Sábado, no seu único comício antes da primeira volta, Emmanuel Macron tentou despertar o seu eleitorado, lembrando que a vitória não está garantida. “Lembrem-se do que aconteceu no Brexit e em muitas outras eleições, em que o que parecia improvável aconteceu”, avisou.