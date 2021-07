Marine Le Pen reeleita presidente da Aliança Nacional sem qualquer oposição

A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, foi este domingo reeleita presidente da Aliança Nacional (AN) pela quarta vez consecutiva no congresso do partido, numa votação em que nenhum candidato da oposição concorreu.

Marine Le Pen, que espera sair reforçada nas eleições presidenciais na primavera de 2022, recebeu 98,35% dos votos no congresso realizado este fim de semana em Perpignan, a única cidade com um presidente da Aliança Nacional (AN).

A líder da extrema-direita francesa está à frente da AN desde 2011, altura em que sucedeu ao seu pai, Jean-Marie Le Pen, do qual se separou politicamente para se distanciar dos excessos das suas declarações e tornar a sua oferta política mais apresentável com a ambição de conquistar o Eliseu.