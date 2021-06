Direita liberal francesa arrasa partido de Le Pen

Aaliança de partidos de direita liberal liderada pelo Os Republicanos (LR), de Christian Jacob, foi a grande vencedora das eleições Regionais francesas, que este domingo teve a segunda volta.





Após a desilusão da primeira volta, em que o seu partido perdeu de forma surpreendente cinco das seis regiões em que surgia como favorita, a líder de extrema-direita Marine Le Pen tentava este domingo vencer pelo menos na Provença-Alpes-Côte d’Azur. Contudo, segundo as projeções, o LR e os seus aliados recolhem 38% dos votos a nível nacional. A seguir surgem os ecologistas, com 34,5%, e bem mais atrás o Reagrupamento Nacional (RN), de Le Pen, com somente 20,5%. Muito pior ainda, o partido do presidente Emmanuel Macron, com apenas 7%.