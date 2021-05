Marinha portuguesa e meios de EUA, Espanha e Itália em exercícios na costa até 14 de maio

A Marinha vai empregar mais de 1.500 militares e um total de seis navios no maior exercício previsto este ano, ao largo da costa ocidental/atlântica, entre hoje e 14 de maio, incluindo meios de EUA, Espanha e Itália.

Segundo comunicado deste ramo das Forças Armadas, o conjunto de ações, denominado "CONTEX-PHIBEX 21" vai decorrer entre Sesimbra (Cabo Espichel) e Sagres (Cabo de São Vicente).

Trata-se de um "exercício naval e anfíbio que tem como objetivo treinar e aperfeiçoar as aptidões" em conjunto com as forças armadas de outros países em resposta a cenários de crise, treinando "valências como a vigilância e interdição de espaços marítimos, desembarque anfíbio, operações de forças especiais, resposta a cenários de multiameaça (aérea, submarina e de superfície), reabastecimento no mar e, ainda, a operação de veículos autónomos".

Além das respetivas guarnições do submarino Tridente, fragata Álvares Cabral, dos patrulhas-oceânicos Figueira da Foz e Sines e das lanchas Cassiopeia e Pégaso, também estarão em ação uma força do Corpo de Fuzileiros, o Destacamento de Ações Especiais, o Pelotão de Abordagem e os destacamentos de Mergulhadores Sapadores Nº1 e Nº2.

A marinha norte-americana vai participar com o navio anfíbio USS Carter Hall e a uma aeronave multifunção MV22, enquanto a armada espanhola emprega a fragata Almirante Juan de Bornón e o navio abastecedor Patiño e a italaiana a fragata Antonio Marceglia.