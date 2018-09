Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Decapita mulher e entrega cabeça na esquadra após traição

Crime deixou polícia indiana em choque.

21:05

Um homem entrou numa esquadra da polícia com a cabeça da mulher num saco. Segundo avança o jornal "Times of India", a mulher foi morta pelo companheiro depois deste ter descoberto uma traição.



Satish, como foi identificado, foi filmado a chegar à esquadra com um saco ensanguentado e uma catana. Nas imagens, é possível ouvir o homem a confessar ter andado mais de vinte quilómetros para entregar a cabeça da companheira às autoridades.



"Vi-a com outro homem. Matei-a, mas o homem conseguiu fugir", explicou, depois de ter lamentado ter-lhe dado "todo o amor que conseguia", mas ter sido traído. Os dois estavam casados desde 2011 mas os conflitos eram uma constante.



O homicida acabou por ser detido depois de explicar à polícia onde tinha escondido o resto do corpo da vítima.



Os crimes passionais são muito comuns na Índia, mas a maneira como o homem acabou por confessar o homicídio chocou as autoridades.