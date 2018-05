Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata namorada e atira as partes do corpo pela sanita abaixo

Casal discutiu por ciúmes. Homem de 33 anos fez ainda um colar com os dentes da mulher.

08:17

Dean Lowe, de 33 anos, foi considerado culpado de espancar a namorada até à morte e de ter amputado as suas partes do corpo para as atirar pela sanita abaixo.



Kirby Noden, de 33 anos, foi morta com uma pedra e uma pela de metal no seu apartamento, na Cornualha, em Inglaterra. O companheiro, um homem obcecado por consumir canábis, fez ainda um colar com os dentes da mulher.



O homem inicialmente negou as acusações de homícidio que racaíram sobre si e alegou que a namorada estava a viver na África do Sul, daí não ter dado sinais de vida nos últimos quatro meses.



Em tribunal, foi afirmado que o homem fez tudo para esconder o crime, mas esqueceu-se de limpar as manchas de sangue, que mais tarde foram encontradas pela polícia nas armas usadas para matar, num colchão e noutras zonas do apartamento.



O homem acabou por confessar que era o autor do homícidio e revelou que os dois discutiram depois deste a acusar de o trair com um amigo. Nos primeiros interrogatórios, o homem tentou vitimizar-se afirmando estar drogado e ter sido violado por dois homens no passado e acusando a vítima de ter espalhado o seu próprio sangue para o incriminar.



No entanto, o juiz rejeitou esta versão dos factos e considerou-o culpado. O casal, juntos há vários anos, levavam uma vida caótica, baseada num consumo excessivo de drogas, de acordo com o juiz.