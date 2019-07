Matam leão e posam aos beijos junto ao animal. Fotografia está a gerar polémica

Darren e Carolyn Carter de Edmonton, no Canadá, está a gerar polémica após ter posado aos beijos ao lado do leão que tinham acabado de matar.A imagem, com o animal morto após ter sido abatido a tiro, foi partilhada pela Legelela Safaris, uma organização de caça na África do Sul, no Facebook. A empresa organiza visitas para quem gosta deste tipo de atividade.Além das fotografias partilhadas, a publicação tinha ainda a seguinte descrição: "trabalho árduo no sol quente de Kalahari... Muito bem. Um leão monstruoso".A imagem está a gerar indignação uma vez que estes caçadores pagam para matar os animais. Os preços variam dependendo do animal, numa lista de mais de 60 onde se incluem babuínos, hienas ou elefantes.