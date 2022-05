Mau tempo terá feito mais de cem mortos no Recife

As fortes chuvas que há vários dias castigam a região de Recife, capital do estado brasileiro de Pernambuco, podem ter provocado a morte de mais de uma centena de pessoas. O balanço provisório da Proteção Civil era de 91 mortos, esta segunda-feira, mas ainda havia dezenas de desaparecidos.





Esta segunda-feira à noite ainda havia dezenas de pessoas isoladas em áreas inundadas ou afetadas por deslizamentos de terras, principalmente no Bairro de Ibura, no extremo Sul de Recife, onde no sábado morreram 21 moradores, e algumas famílias só conseguiram ser salvas com a ajuda de helicópteros. Centenas de Bombeiros de Pernambuco e de outros estados continuavam a revirar toneladas de escombros nas encostas de Recife na esperança de encontrar sobreviventes.