Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

May sob pressão para um acordo do Brexit

Negociações estavam a avançar mas no domingo esbarraram com o problema da Irlanda do Norte e travaram.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Contra tudo e contra todos, no Reino Unido e em Bruxelas, a primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou-se esta segunda-feira otimista quanto à superação das divergências com a União Europeia (UE) sobre o Brexit. Em declarações no parlamento britânico, após negociações fracassadas em Bruxelas no domingo, May considerou um acordo "ainda possível" e defendeu que é o momento de manter "a frieza e a calma".



"Não podemos permitir que um desacordo [sobre a fronteira] faça descarrilar o acordo [do Brexit] e nos deixe na perspetiva de uma saída sem acordo, algo que ninguém deseja", disse May no Parlamento.



O impasse de domingo deveu-se à fronteira na Irlanda. A UE quer garantias para o caso de uma saída britânica sem acordo e propôs uma salvaguarda que divide tanto como a própria futura solução para a Irlanda.



A ideia é manter a Irlanda do Norte no mercado único europeu até ser negociada uma solução, caso não haja acordo de Brexit até dezembro de 2020, final do período de transição. May, contudo, não aceita uma solução que divida o país. A Irlanda do Norte é parte do Reino Unido, enquanto a República da Irlanda é independente e continuará na UE. Por isso, um não acordo deixará a ilha partida, exigindo o regresso de uma fronteira que ninguém deseja mas ninguém sabe como evitar.



A alternativa britânica foi rejeitada pela UE. May propôs que a salvaguarda mantenha todo o Reino Unido na união aduaneira por um breve período. "Preciso poder olhar os britânicos e dizer-lhes que a salvaguarda é temporária", disse May, considerando que sem isso há o risco de "uma solução temporária se tornar um limbo permanente".



Amanhã, em Bruxelas, uma nova cimeira de líderes europeus confronta-se com este problema, numa altura em que as divisões no Partido Conservador ameaçam derrubar o governo de May.



PORMENORES

Derrubar governo

O Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte (DUP) ameaça retirar apoio ao governo de Theresa May, deixando-o à beira de cair, se a Irlanda ficar separada do resto do Reino Unido à luz da cláusula de salvaguarda exigida por Bruxelas.



Escócia pressiona

A líder do governo escocês, Nicola Sturgeon, defende que a solução para o Brexit é manter o Reino Unido (RU) na união aduaneira e no mercado único. Paralelamente, defende que a Escócia, que rejeitou o Brexit, deve poder ficar no mercado único ainda que o resto do RU saia.