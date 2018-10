Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Líderes europeus confiantes em acordo para o Brexit antes do final do ano

Jean-Claude Juncker e Donald Tusk falam de avanços importantes nas negociações.

Por Francisco J. Gonçalves | 02:51

Após semanas de tensão e críticas duras ao governo britânico da PM Theresa May, fontes da União Europeia (UE) manifestaram este sábado otimismo quanto a um acordo antes do final deste ano.



O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, deu como muito possível esse acordo até ao final do ano, e foi secundado pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, mas este foi mais cauteloso. Questionado sobre se o acordo será firmado na cimeira do próximo dia 17, respondeu: "Não estamos assim tão perto [...]. Mas penso que o potencial de aproximação entre ambos os lados aumentou muito nos últimos dias".



O PM irlandês, Leo Varadkar, reforçou o otimismo ao manifestar confiança que a reunião de dia 17 permita "progressos decisivos" que viabilizem um acordo "em novembro". Admite, contudo, que "há muito por fazer", mas sublinha que "o acordo é urgente".n *com agências