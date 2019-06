O McDonald's vai deixar de utilizar tampas de plástico nos gelados McFlurry a partir do próximo mês de setembro. O objetivo da empresa é tornar-se mais "amiga do ambiente". Para já, esta medida só vai ser adotada no Reino Unido, mas pretende-se que seja estendida a todo o mundo.Na próxima semana, a empresa vai também parar de usar embalagens de plástico para servir as saladas, substituindo o material por caixas de papel reciclado.Estima-se que com esta decisão, a famosa cadeia de restaurantes fast-food utilize menos 383 toneladas de plástico por ano, sendo que o objetivo é atingir a marca das 500 toneladas.O McDonald's comprometeu-se a tornar todas as suas embalagens feitas à base de material reciclado até ao ano de 2025, bem como reduzir as emissões de dióxido de carbono em 36% até 2030.