Médica arranca cabeça de bebé durante o parto e pai assiste a tudo

"o corpo não seria encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML)", da Polícia Civil de Minas Gerais.



O jornal R7 avança que a mãe é Ranielly Coelho Santos, de 33 anos, que tem uma outra filha, com nove anos.



O corpo da recém-nascida foi entretanto levado para o Instituto Médico Legal para ser autopsiado. "arrancou a cabeça da criança" enquanto o pai assistia a tudo, contam os familiares. Segundo o jornal R7, a advogada do casal diz que o pai, que assistia ao parto através de uma janela, chegou a ver a bebé a mexer os olhos e boca.

Uma família denunciou, este domingo, a morte da filha durante o parto no Hospital das Clínicas, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, Brasil. Segundo contam ao G1, a médica arrancou a cabeça da criança enquanto o pai assistia a tudo.O caso aconteceu no dia 1 de maio, mas só este domingo é que a família apresentou queixa à Polícia Militar.De acordo com o relatório das autoridades, citadas pelo G1, a mulher deu entrada no hospital no dia 24 de abril, às 28 semanas de gestação. Na madrugada de dia 1 de maio entrou em trabalho de parto.Durante o parto, a médica