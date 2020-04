Médica que estava na linha da frente no combate ao coronavírus em Nova Iorque acaba com a própria vida

Uma das principais médicas de Nova Iorque que estava a combater o coronavírus nos Estados Unidos acabou com a própria vida, anunciou esta terça-feira o The New York Times.Lorna Breen era diretora médica do departamento de emergência de um hospital em Nova Iorque.O pai da médica de 49 prestou declarações ao jornal norte-americano e referiu que: "Ela tentou fazer o seu trabalho e acabou por matá-la".Lorna Breen não tinha registo de qualquer problema psicológico. A médica adoeceu com coronavírus mas voltou ao trabalho cerca de uma semana e meia depois.

