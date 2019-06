Medicamento mais caro do mundo em fase de avaliação para chegar a Portugal e salvar Matilde

o que segundo um dos porta-vozes do laboratório que desenvolveu esta nova terapia genética poderá acontecer "durante a segunda metade" deste ano mediante a autorização para a comercialização deste medicamento na Europa pela EMA. Para já, o medicamento está a ser avaliado pela agência, que não desvenda quando será tomada uma decisão.



A entrada do medicamento mais caro do mundo na Europa pode estar para breve.Zolgensma, o nome do remédio, tornou-se familiar nos últimos dias, na sequência do conhecimento da doença de Matilde, uma bebé portuguesa diagnosticada com atrofia muscular espinhal - AME Tipo I - a forma mais grave da condição.Para ser utilizado em Portugal, Zolgensma terá de ser primeiramente aprovado pela Agência Europeia do Medicamento,De acordo com um dos colaboradores do laboratório que desenvolveu os componentes do medicamento, a entrada do remédio no continente europeu poderá acontecer durante este ano, segundo avançou no início do mês de junho o SMA News Today , um site informativo sobre a doença rara que provoca atrofio e paralisia progressiva.O novo medicamento foi recentemente aprovado nos Estados Unidos e tem um custo de 2,1 milhões de dólares ( 1,9 milhões de euros ). O valor do remédio, face à gravidade da doença da bebé de apenas dois meses, fez com que se gerasse uma onda solidária para contribuir para a compra do mesmo que, este domingo, já contava com um total de 817 mil euros na sequência de atos solidários.