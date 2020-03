Médico de 32 anos morre de ataque cardíaco após dias a fio a tratar doentes com coronavírus

Guangxi,

Guangxi

Zhong Jinxing, um médico chinês de 32 anos, sofreu um ataque cardíaco fatal, ao fim de 33 dias a trabalhar sem descanso numa clínica emuma província da China.O profissional de saúde tinha-se oferecido para trabalhar sem folgas no passado dia 26 de janeiro, para ajudar na luta e no tratamento de doentes com coronavírus. Para trás deixa uma filha de seis anos e uma esposa.De acordo com o jornalNews, o médico era vice-diretor da clínica onde trabalhava, e liderava ainda a equipa médica encarregada pelo controlo e prevenção do surto de Covid-19.A seu cargo tinha múltiplas tarefas, entre as quais a realização de exames médicos porta a porta, supervisão da quarentena de pacientes que tinham regressado de Hubei e a medição da temperatura corporal de motoristas e de passageiros nas estradas da província.De acordo com a imprensa chinesa, Zhong tinha regressado de uma reunião com os colegas quando sofreu um ataque cardíaco fulminante, acabando por desmaiar e morrer. A sua família vai receber uma indemnização de cerca de 10 mil euros.Desde o início do surto de coronavírus, que teve origem em Wuhan em dezembro do ano passado, já morreram 25 médicos chineses que se dedicavam a lutar contra a epidemia. Doze destes contraíram a doença e acabaram por sucumbir.