Médium brasileiro acusado de abusar de centenas crianças e adolescentes fica em preventiva

Em Goiás, até esta sexta-feira, 330 mulheres denunciaram ao Ministério Público terem sido abusadas.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 16:03

A justiça do estado brasileiro de Goiás decretou esta sexta-feira a prisão preventiva do médium João Teixeira de Faria, conhecido internacionalmente como João de Deus, acusado de abusar sexualmente de centenas de fiéis, entre eles muitas crianças e adolescentes. Na tarde desta sexta-feira, agentes da polícia estadual procuravam o médium nas várias residências que ele possui no estado de Goiás, entre elas a de Abadiânia, onde também tem o seu famoso centro espírita, e uma casa de campo em Anápolis, a 35 km dali.

João de Deus, de 76 anos, foi visto em público pela última vez na manhã de quarta-feira, quando apareceu no hospital espírita que comanda em Abadiânia, onde esteve por apenas cerca de seis minutos, fortemente protegido por funcionários e seguidores, aos quais garantiu ser inocente. Segundo os seus advogados, devido à vaga de denúncias, ele está a ter problemas de pressão e precisa ficar em repouso e sob cuidados médicos em casa.

A prisão de João de Deus foi pedida pelo Ministério Público terça-feira, mas não se sabe se foi este o pedido que a justiça acatou. A polícia também já ouviu diversas supostas vítimas, com relatos contundentes, e pode ter pedido igualmente a prisão de João de Deus, o médium vivo mais famoso do Brasil.

Só no estado de Goiás, que concentra a apuração das denúncias, até esta sexta-feira 330 mulheres denunciaram ao Ministério Público terem sido abusadas ou mesmo violadas sexualmente por João de Deus quando o procuraram para pedir ajuda e cura espiritual ao enfrentarem problemas graves. Muitas delas referem terem sido abusadas muitos anos atrás, quando ainda eram crianças ou adolescentes, e todas argumentam que não denunciaram os crimes na altura por estarem muito vulneráveis naquele momento e temerem, entre outras coisas, que a doença se agravasse, como o médium ameaçava que aconteceria se elas contassem a alguém o que ele tinha feito.

Ao surgirem as primeiras denúncias, sexta-feira da semana passada, iniciadas por uma coreógrafa da Holanda que também procurou o famoso médium anos atrás, muitas mulheres sentiram-se encorajadas a também contar os seus casos. Além das denúncias recebidas em Goiás, o Ministério Público também já recebeu muitas outras em pelo menos mais nove estados do Brasil e de pessoas que estão em outros países.