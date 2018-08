Membros de La Manada expulsos de piscina municipal em Sevilha

Condenados por abusos sexuais tentaram entrar no espaço mas viram-se impedidos pelos populares.

Vários membros do grupo La Manada foram, este sábado, expulsos de uma piscina municipal em Palomares del Río, em Sevilha. A Câmara Municipal da cidade confirmou esta segunda-feira o caso e refere que não será permitido que pessoas "não gratas" utilizarem os espaços públicos para provocar alerta social, conta a Sábado.

No episódio, os acusados de terem abusado sexualmente uma jovem em 2016 foram encaminhados para a saída da piscina após as pessoas que usufruíam do espaço terem reconhecido as suas caras.

"Não vamos permitir que pessoas que foram declaradas ‘não gratas’ por parte do nosso município venham até aqui utilizar os nossos espaços públicos e causar alarme social" refere a Câmara Municipal de Sevilha em comunicado, citado pelo El Mundo. O mesmo órgão refere que espera que tais episódios "não voltem a acontecer".

Os membros de La Manada estavam acompanhados por um funcionário do centro desportivo onde está inserida a piscina municipal. "Os cidadãos, ao reconhecerem os violadores, começaram a dirigir gritos contra a sua presença, e estes foram acompanhados pelo funcionário a anexos do campo de futebol, onde permaneceram até ao horário de encerramento da piscina", acrescenta o comunicado.

"Não vamos permitir que Palomares del Río se converta em refúgio de violadores nem de delinquentes, nem vamos tolerar que a nossa cidadania seja posta em causa por este tipo de visitantes indesejáveis", termina o comunicado.