Penas dos Membros do La Manada agravadas. Violadores condenados a 15 anos de prisão

O Supremo Tribunal espanhol agravou esta sexta-feira a pena dos cinco homens que em 2016 atacaram uma jovem nas festas de São Firmino, em Pamplona. Após uma audiência pública, onde foram apresentados os recursos da acusação e da defesa, o tribunal condenou os membros do grupo La Manada a 15 anos de prisão por agressão sexual e não por abuso sexual, como tinha sido anteriormente deliberado pelo Tribunal Superior de Justiça de Navarra.Pelo menos dois dos membros do grupo foram já detidos esta sexta-feira, de acordo com fontes policiais, citadas pelo El País. A decisão do Supremo implica que os condenados tenham que se entregar nos próximos dias.A jovem, na altura com 18 anos, foi violada nas festas de São Firmino, em Pamplona. Os elementos do grupo – depois de dois anos em prisão preventiva –, foram condenados em dezembro de 2018 por abuso sexual e não por violação, altura em que foram apresentados recursos. Saíram, há um ano, em liberdade condicional após pagarem uma fiança de 6 mil euros.O Supremo Tribunal classificou os feitos com um delito de agressão sexual, considerando que os acusados intimidaram a vítima para a forçar a manter relações sexuais.Na audição desta sexta-feira, o Ministério Público foi o primeiro a intervir. Mostrou a sua "mais absoluta discrepância com o Tribunal de Navarra" e sustentou que houve força intimidatória. De acordo com o MP, a vítima sofreu um ataque de ansiedade e adotou uma atitude de "sujeição e passividade, mantendo a maior parte do tempo os olhos fechados". Por esse motivo, o procurador pediu que os cinco acusados sejam condenados a 18 anos de prisão por vários delitos de agressão sexual. Foram pedidos mais dois anos de prisão para um dos acusados, Antonio Manuel Guerrero, por roubar o telemóvel da jovem.Foram ainda pedidos dez anos de liberdade condicional para os acusados após o cumprimento da pena imposta e 20 anos de afastamento da vítima. Para o Ministério Público os cinco homens cometeram um delito continuado de violação, já que recorreram a uma "força intimidatória suficiente".Já a defesa do grupo La Manada voltou a pedir a absolvição dos cinco acusados. "Não eram cinco lobos que estavam a rodear uma rapariga. Ela simplesmente tinha que dizer que não. Claro que ‘não’ é ‘não’. Mas para que seja ‘não’, é preciso dizer ‘não’", defendeu o advogado Agustín Martínez. "Tentar gesticular minimamente uma reação negativa para que a outra parte entenda claramente. Achamos absolutamente incrível que se fale de gritos de dor quando a denunciante disse que não sentiu dor. Os sons que se ouvem são gemidos e respiração ofegante, tirar dor disso é um exercício inadmissível".Martínez, que defendeu que o relato dos acontecimentos da sentença "não coincide em nada com a realidade dos acontecimentos provados", afirmou que a vítima não foi forçada a entrar para o local onde ocorreu a agressão. "Podia ter dito ‘o que fazemos aqui?’. A reação lógica. E não, manteve o silêncio. Ela nao devia sentir nenhum medo ou intimidação. Além disso, havia umas escadas que nao a impediam de sair a correr", prosseguiu.Sobre o ato sexual, o advogado defendeu que não aconteceu "nenhum dos elementos de agressão ou abuso". Para justificar a afirmação, recordou o momento em que um dos magistrados da Audiência Provincial de Pamplona perguntou à vítima que "manifestações" tinha feito para que os acusados "soubessem que estavam em situação de choque". "Ela respondeu: ‘eu fechei os olhos e não fiz nada’", disse Martínez.