Menina de 12 anos ameaça professora com faca em França

Uma menina, de 12 anos, ameaçou uma das professoras com uma faca na escola de Hautes-Ourmes, em Rennes, França. O alerta foi dado por volta das 9h30 locais (8h30 em Portugal Continental).De acordo com o Le Parisien, a rapariga não tinha uma boa relação com a professora de inglês e queria vingar-se. Durante a manhã, muniu-se de uma faca de 17 centímetros para atacar a docente, mas acabou por ser impedida por funcionários.A aluna foi imobilizada num dos corredores da escola e foi detida. Não houve registo de feridos, informou o mesmo jornal.O Ministério Público Francês está a investigar o caso e solicitou um exame psiquiátrico da jovem."Sou louca, quero matar alguém", disse a menina, segundo relatos divulgados aos meios de comunicação.