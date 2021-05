Menina de 13 anos com queimaduras de terceiro grau ao tentar imitar vídeo do TikTok

Uma menina, de 13 anos, foi transportada ao hospital após sofrer queimaduras de terceiro grau. O caso ocorreu há cerca de duas semanas, quando a criança tentava imitar um vídeo na rede social TikTok.



Destini Crane deu entrada no hospital com queimaduras de terceiro grau na zona do pescoço e braço direito e teve de enfrentar três cirurgias, segundo avança a ABC News. A menina não consegue explicar como é que o acidente aconteceu devido à gravidade dos ferimentos. No entanto, a ABC News avança que o acidente terá acontecido na sequência de uma tentativa por parte da menina de tentar imitar um vídeo do TikTok que tem como objetivo desenhar usando um líquido inflamável num espelho que posteriormente se incendeia.

Destini terá levado para a casa de banho uma vela, um isqueiro e uma garrafa de álcool etílico, que os médicos acreditam ter explodido no espaço mal ventilado.