Menina de 3 anos violada barricava-se no quarto com brinquedos para evitar mais abusos

Criança foi violada pelo predador mais de 220 vezes.

09:31

Anthony Morgan, um pedófilo inglês condenado a 16 anos de prisão há um ano por ter violado uma menina de seis anos ao longo de vários anos, voltou a tribunal depois de uma nova vítima do predador ter revelado ter também sido vítima de abusos.

O homem, de 42 anos, estava acusado de abusar de outra menina de três anos, ao longo de mais de dois anos, tendo violado a criança não menos de 225 vezes, defendia a acusação.

O Ministério Público Inglês descreveu os traumas que a vítima hoje apresenta. A menina ganhou o hábito de se barricar no quarto com os brinquedos, como fazia para evitar que o pedófilo a voltasse a atacar.

A menina acabou por ganhar coragem para contar os abusos que sofrera a um adulto e às autoridades. Revelou que o pedófilo comprava o seu silêncio com doces e guloseimas. O pedófilo confirmou esta versão, mas afirma que só abusou da menor oito vezes.

"Mais uma vida estragada por si. É pouco provável que esta menina venha a ter uma relação saudável com crianças da mesma idade. No futuro, também as relações adultas vão seu um desafio, particularmente as mais próximas. Tudo vai ser mais difícil. Isto significa que o senhor arruinou a vida de duas crianças", considerou o juiz, na altura que leu a nova sentença.

Morgan foi agora condenado a 18 anos e meio de prisão. O pedófilo garantiu ao juiz que não fez mais vítimas do que as já conhecidas.