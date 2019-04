Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina de quatro anos com síndrome de down espancada até à morte por namorado da mãe

Uma menina de quatro anos com síndrome de down foi espancada até à morte pelo namorado da mãe, na Califórnia, Estados Unidos. As autoridades afirmam que o homem se desculpou com o facto de a criança o ter importunado.



O agressor, Adam Hughes, estava a cuidar da menina, Kylee Willis, e dos irmãos, quando as agressões se concretizaram. A criança de apenas quatro anos ficou com graves lesões na cabeça e foi depois colocada na cama pelo homem.



Algumas horas depois de Adam ter colocado a menina na cama, Kylee começou a ficar com os lábios e os dedos azuis. O homem acabou por telefonar à namorada, mãe da criança, para pedir ajuda.



Os médicos foram chamados à residência e a criança foi levada para o hospital de urgência. Depois de vários dias de luta ligada às maquinas, Kylee acabou por morrer devido à gravidade dos ferimentos.



O criminoso, Adam Hughes, foi condenado pela morte da menina.