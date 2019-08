Menina de seis anos entre a vida e a morte após ser mordida por gato

Chantelle Hudson, ao jornal britânico The Sun. Nas imagens disponibilizadas pela família ao jornal é possível ver as cinco marcas dos dentes do gato.

Uma menina esteve entra a vida e a morte depois de ser mordida pelo gato de estimação. Alice Hudson, de seis anos, contraiu uma infeção na pele após o ataque do animal em casa, no distrito de East Yorkshire, em Inglaterra.A menina estava a brincar com o seu "melhor amigo" quando foi atacada, conta a mãe de Alice,A mãe decidiu levar a menina ao hospital para que a ferida pudesse ser tratada. No hospital, os médicos informaram a família que Alice tinha contraído a bactéria 'Pasteurella' (presente na boca dos gatos, assim como dos cães e outros animais).A criança foi submetida a uma cirurgia para remover o tecido afetado e esteve três dias internada no hospital.Alice já teve alta hospitalar e encontra-se a recuperar em casa com os pais.