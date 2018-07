Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina emociona Internet ao defender colega que tem dois pais

Reação emocionante foi captada pelo programa espanhol "Gente Maravillosa" e agora está a tornar-se viral.

Por Catarina Figueiredo | 21:30

Rocío, uma menina espanhola de apenas oito anos, está a tornar-se um fenómeno da Internet após a sua participação no programa "Gente Maravillosa" da estação televisiva espanhola Canal Sur. A menina, que não sabia que a sua reação estava a ser filmada para um programa de televisão, defendeu com "unhas e dentes" uma colega que estava a ser humilhada por outra por ter dois pais, e não um pai e uma mãe.



O episódio foi para o ar no dia 21 de junho e desde então que os comentários se multiplicam com mensagens de carinho a Rocío pela sua coragem e capacidade de proteger alguém, que nem sequer conhece, e por mostrar que a diferença só existe no olhar de quem a vê.



Rocío pensava que estava numa simples aula de dança com as colegas e a professora, quando foi surpreendida pela chegada de uma menina nova à sala, acompanhada pelos seus dois pais. É então que uma das crianças que estão na aula - uma cúmplice do programa - começa a rebaixar a menina, dizendo que não a quer ali por esta não ser "normal" e chamando-lhe nomes ofensivos.



Inicialmente, a jovem confronta a menina com perguntas intrusivas, tais como quem eram os dois homens que a acompanharam à aula. "São os meus pais. O meu papi e o meu papá", responde. Os ataques prosseguem e é então que a pequena Rocío entra em ação.



"Qual é o problema dela ter dois pais? O que te importa isso? Não te importa nada, digo eu! É uma família como as outras", pergunta a pequena heroína, com um semblante facial visivelmente incomodado com o ocorrido. A troca de ideias continua, até que chega ao ponto em que a menina que está a atacar a colega diz que não quer dançar com esta por esta ser um "bicho raro". É então que Rocío pega na mão da colega e diz: "Pois então, ela dança comigo. E não é um 'bicho raro', por isso cala essa boquita", afirma peremptoriamente.



Rocío continua determinada a defender a colega até ao fim do programa, até que a produção decide interromper a situação e a professora de dança pergunta o que se passa. "Porque está assim minha querida? Porque a defendes?", questiona. "Porque não gosto. Não gosto que digam estas coisas a uma pessoa", explica a pequena entre lágrimas.



É então que uma menina com trissomia 21 abraça Rocío. "É a minha irmã (...) também tenho de a defender muitas vezes porque as pessoas acham que ela é diferente só porque tem um síndrome. Mas ela é uma pessoa normal", continua.







A reação desta criança espanhola não ficou indiferente aos olhos do mundo e, principalmente, de várias associações de luta pelos direitos da comunidade LGBT, reforçando a ideia de que a aceitação pela diferença vem de tenra idade e que todos deviam seguir o exemplo de Rocío.