Menina morre em escadas rolantes enquanto mãe tirava selfies

Momento ficou registado em vídeo. Imagens podem chocar os mais sensíveis.

12.05.18

Uma menina morreu ao cair das escadas rolantes de um movimentado centro comercial na Índia.



Imagens captadas por uma empresa de vigilância do shopping mostram a criança ao colo da mãe, a escorregar e a cair da altura de três andares.



Os serviços de emergência locais levaram-na para o hospital em Sri Ganganagar, no noroeste da Índia, onde foi declarada morta.



Testemunhas do incidente alegam que a mãe perdeu o equilíbrio enquanto se preparava para tirar uma selfie nas escadas rolantes.



As autoridades afirmam que se tratou de um acidente e que a família da vítima não vai tomar quaisquer medidas legais.