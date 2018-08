Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meninas desaparecem depois de avisarem os pais que iam dormir juntas

Polícia já iniciou as buscas e acredita que as menores podem estar juntas, em Londres.

11:41

Jayden Hassan e J'Nea Beecher, ambas com 14 anos, estão desaparecidas desde o dia 6 de agosto. As meninas informaram os pais que iam dormir na casa uma da outra e nunca mais houve sinal de ambas.



Foram os pais, que a 7 de agosto, se aperceberam que as menores não estavam onde disseram que iam estar. Jayden teria dito aos familiares que ia dormir na casa de J'Nea, e J'Nea disse aos pais que ia dormir na casa de Jayden.



A polícia está a investigar o caso e acredita que as meninas podem estar juntas.