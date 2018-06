Menino belga entra para a universidade aos oito anos

Laurent Simons concluiu recentemente o ensino secundário.

Laurent Simons, residente na Bélgica, tem apenas oito anos de idade mas vai entrar já este ano para a universidade.



O menino, filho de pai belga e mãe holandesa, tem um QI de 145 e concluiu este ano o ensino secundário, completando, em ano e meio, um ciclo que duraria normalmente seis anos.

Em entrevista à rádio belga RTBF, Laurent revelou que a sua disciplina favorita é matemática "por ser muito vasta e com muita estatística, geometria e álgebra" e que considera possível vir a tornar-se um cirurgião ou um astronauta.

Apesar do futuro brilhante, o pai do menino confessou à estação de rádio que o filho tem dificuldade em fazer amigos e brincar com outras crianças, dado que Laurent não tem interesse em qualquer brinquedo.

O progenitor acrescentou ainda que, independentemente da profissão que o menino escolha exercer mais tarde, o mais importante será sempre a sua felicidade.