Menino brasileiro de sete anos conclui curso de programação em Harvard

Adriano Álvaro de Melo, um menino brasileiro de sete anos, concluiu este ano um curso de programação em Harvard, nos EUA. O rapaz, que cedo se destacou por ter uma inteligência acima da média, conseguiu uma bolsa de estudo para poder fazer o curso na famosa universidade. Agora, pretende fazer mais formações para reforçar o conhecimento na área da ciência da computação.Segundo o jornal Maré de Notícias, o menino demonstrou interesse pela língua inglesa desde que era bebé e foi aprendendo o idioma com a ajuda de aplicações. No aniversário, a família decidiu oferecer-lhe um curso para o ajudar no processo de aprendizagem.

Foi com o estudo persistente que Adriano conseguiu responder às perguntas que garantiram a ajuda financeira para estudar em Harvard.



O rapaz vai iniciar o segundo curso sobre desenvolvimento de videojogos na universidade norte-americana.

"Ele está bastante motivado para prosseguir com novos cursos e ampliar cada vez mais os conhecimentos na área de computação", contou a mãe ao jornal.