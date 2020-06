Menino de cinco anos com cancro vê sonho de ir à Disneyworld destruído devido ao coronavírus

Luca Feno-McBride tem cinco anos e luta contra um cancro no cérebro há cerca de um ano. Durante este período, a criança decidiu começar a vender imagens de arco-íris e também montou uma loja onde "vende outras guloseimas", como descreve a mãe na página de angariação de fundos, para crianças pobres.Ao acumular mais de seis mil libras - o equivalente a mais de sete mil euros - para a Fundação Make-a-Wish, a organização sem fins lucrativos garantia dar a Luca a sua viagem de sonho: uma ida à Disneyland.O sonho de Luca acabou, no entanto, por cair por terra com a pandemia. A organização terá cancelado a viagem e a mãe de Luca diz que a mesma deveria ter adiado ou dar o dinheiro que Luca acumulou a mais - o objetivo era seis mil libras, mas Luca conseguiu mais que esse valor - para a viagem que é o último desejo do menino.A família afirma na página de angariação de fundos que o menino já passou por muito e merece a concretização deste sonho.

Luca completa o seu nono ciclo de tratamentos de quimioterapia na próxima semana.