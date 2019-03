Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino de dois anos engasga-se e quase morre com pipopa alojada no pulmão

Criança esteve internada durante quatro dias, no Colorado, Estados Unidos, mas conseguiu resistir.

08:23

Um menino de dois anos, Nash, quase morreu depois de ter comido pipocas. Esteve internado durante quatro dias, no Colorado, Estados Unidos, mas conseguiu resistir, segundo escreveu a mãe da criança numa publicação no Facebook.



Segundo avança a Fox News, o menino desenvolveu uma pneumonia e uma pipoca teve de ser retirada do pulmão. Agora, a mãe da criança, Nicole Goddard, quer alertar para os perigos da ingestão de pipocas.



"O Nash começou por se engasgar com alguma coisa. Percebemos que ele estava a ficar sem ar por ter ingerido alguma coisa, então o meu marido pegou nele para tentar desimpedir a passagem do ar", começou por descrever a mulher, ao The Post.



A mãe da criança revelou ainda que o pai colocou-o de cabeça para baixo até que voltasse a respirar. No entanto, dias depois começou a desenvolver tosse intensa. Levaram-no ao pediatra que percebeu que o menino tinha uma pipoca alojada no pulmão.



Após realizadas radiografias, foi diagnosticada uma pneumonia à criança. "Quando o meu filho se engasgou aspirou um pedaço de pipoca", relatou a mulher.