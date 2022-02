Menino de nove anos preso em poço há dois dias no Afeganistão

Um menino de 9 anos está preso num poço há dois dias na vila de Shokak, no Afeganistão.

As autoridades acreditam que o menor está preso a 10 metros do chão e que consegue movimentar os braços e a parte superior do corpo.

Vários vídeos já foram partilhados nas redes sociais onde é possível ver a criança a movimentar-se, segundo o canal de televisão Aljazeera.

Happening now in #Zabul Jaldak district little boy Haidari fell into deep well, it's been over 15 hours the rescue operation is going on #pray for safety it's not an easy for a parent to see their child in such a situation . pic.twitter.com/IA386Lm8kB