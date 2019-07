Um menino de oito anos morreu atropelado por um comboio de alta velocidade depois de ter sido empurrado, assim como a sua mãe, para a linha ferroviária, em Frankfurt, na Alemanha.Segundo avança a imprensa internacional, que cita autoridades alemãs, a mãe da vítima mortal conseguiu escapar, mas o menino sofreu ferimentos fatais.O homem, de 40 anos, fugiu do local mas acabou detido pela polícia, que avança que não haverá qualquer ligação entre o agressor e as vítimas.A mãe do menino foi transportada para o hospital e também foi interrogada.Recorde-se que, no início do mês, uma mulher de 34 anos foi também empurrada para a linha ferroviária em Voerde, no norte da Alemanha.