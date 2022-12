Menino de quatro anos espancado até à morte pela mãe e o padrasto por comer chocolates

Um menino argentino, de quatro anos, foi espancado até à morte por ter roubado chocolates. Os principais suspeitos das agressões são a mãe e o padrasto.A mulher Victoria Belen Godoy e o companheiro Luis Alberto Gallo alegaram que o menino, Renzo, "caiu na banheira" e sofreu ferimentos graves antes de o levarem para uma unidade hospitalar em Berazategui, em Buenos Aires, Argentina. O óbito da criança foi declarado à chegada ao hospital e a autópsia revelou que foi espancada. O corpo do menino já apresentava hematomas anteriores às sofridas no dia da morte.Tanto a mãe do menino como o padrasto estão sob custódia policial, indiciados de homicídio. O relatório das autoridades alega que o companheiro da mãe bateu na criança por ter comido os chocolates que o homem tinha trazido para casa para oferecer às enteadas.Segundo o jornal britânico Mirror, o casal remeteu-se ao silêncio e não está a colaborar com as autoridades. O casal estava junto há cerca de 14 meses e vivia com os cinco filhos de Victoria: um bebé de dois meses, duas meninas e dois meninos, incluindo Renzo.O crime do casal foi denunciado pelo irmão de Renzo, quando questionado pelo polícia. O menino contou que o padrasto o agarrou pelo pescoço e o forçou a dizer quem tinha comido os chocolates e que foi nessa altura que lhe disse que tinha sido Renzo."Ele ficou assustado e disse que tinha sido o Renzo. Foi quando ele [o padrasto] começou a espancá-lo. O irmão viu tudo", revelou a tia da criança em declarações à imprensa local. "Ele foi morto por comer um chocolate".